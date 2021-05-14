Эрдоган: эпидемию коронавируса в Турции удалось взять под контроль

Власти Турции сумели вновь взять под контроль распространение коронавируса благодаря введенному ранее полному локдауну, сказал сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы в значительной степени смогли взять под контроль пандемию благодаря полному локдауну, который ввели в течение месяца Рамадан. На заседании кабинета министров мы также обсудили второй этап постепенных шагов по нормализации ситуации в стране, который начнется после 1 июня", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре, передает ТАСС.

По словам Эрдогана, Турция также "ускоряет процесс вакцинации": "Мы стараемся как можно скорее привить все группы риска, особенно наших учителей". Он также выразил надежду, что в республике более не понадобятся "серьезные ограничительные меры" для борьбы с коронавирусом.

По его словам, новое смягчение ограничительных мер последует с 1 июня, в ближайшее время будут обнародованы подробности.