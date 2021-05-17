Истребители и беспилотники Израиля атаковали дома командиров ХАМАС

Истребители и беспилотники Армии обороны Израиля нанесли в понедельник удары по пяти домам командиров ХАМАС по всему сектору Газа, которые использовались в качестве военных штабов радикалов, сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую армейскую пресс-службу.

"Истребители и БПЛА атаковали пять домов командиров ХАМАС по всему сектору Газа. Атакованные дома использовались как террористические штабы", - говорится в заявлении израильских военных.

"Армия обороны Израиля атакует террористические цели по всему сектору Газа и действует со всей необходимой силой", - подчеркнули в пресс-службе.