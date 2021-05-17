Россия ждет обращения Азербайджана и Армении, чтобы вмешаться

Россия окажет Азербайджану и Армении содействие в урегулировании напряженности на границе, если такая просьба поступит от обоих государств. Как сообщает ТАСС, об сказал журналистам заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"Это нормальная ситуация, когда стороны в такой обстановке обращаются к нам за помощью, за содействием, за посредничеством, тем более что опыт у нас есть в контексте разработки заявления от 9 ноября и 11 января. Поэтому, если такое обращение поступит со стороны всех участников, а не только от одной из сторон, я имею в виду от Азербайджана и Армении, тогда мы готовы будем оказать то содействие, которое мы можем", - сказал Руденко, отвечая на вопрос агентства.