Керимов во дворе выращивал наркотики
Сотрудники Сабирабадского отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый житель села Гаратепе Н.Керимов, подозреваемый в культивации наркосодержащих растений.
Было установлено, что он посадил 12 саженцев конопли во дворе своего дома, где они и были обнаружены правоохранителями.
По факту проводится расследование.