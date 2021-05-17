Три недели без еды и воды: в Атлантике нашли лодку с десятками погибших мигрантов видео
В конце апреля команда спасателей ВВС Испании обнаружила дрейфующую в Атлантическом океане крошечную лодку.
Как пишет Русская служба BBC, на борту лодки нашли трех еле живых мигрантов, десятки других погибли от обезвоживания и голода.
Всего из Мавритании к испанским берегам отправились 59 мигрантов. Среди уцелевших была семнадцатилетняя уроженка Кот-д’Ивуара Аиша. Ее спасли, в тяжелом состоянии отправили в больницу на острове Тенерифе.