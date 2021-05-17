В США назвали способ уладить палестино-израильский конфликт

Администрация США считает закулисные переговоры и "тихую дипломатию" лучшим в настоящий момент способом для Вашингтона помочь в урегулировании израильско-палестинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наши расчеты на данном этапе сводятся к тому, что закулисные переговоры... являются наиболее конструктивным подходом, который мы можем применить", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома.

"...Наш подход - это тихая и глубокая дипломатия, и в этом, как мы считаем, мы можем быть наиболее эффективны", - считает Псаки.