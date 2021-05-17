Феномену странных снов нашли объяснение

Ученые из Университета Тафтса (США) установили, почему людям снятся странные сны. Согласно их теории, таким образом мозг учится справляться с неожиданностями, сообщает The Guardian.

Вопрос, почему мы видим сны, давно вызывает дискуссии в научной среде. Никаких средств для записи сновидений не существует, поэтому чрезвычайно сложно установить, каковы их детали и чем они отличаются у разных людей.

Авторы новой научной работы опирались на механизм обучения искусственного интеллекта. Они отметили, что в определенных ситуациях происходит «перенасыщение» информацией: нейронные сети слишком хорошо запоминают загруженные в них данные и действуют по одной и той же схеме, сочтя ее идеальной. Чтобы побудить искусственный интеллект совершать новые непривычные действия, ученые вносят некоторый хаос, искажая входящие данные.

Авторы предположили, что мозг делает нечто подобное, когда «формирует» сны. Большинство людей живет в привычной обстановке, когда один день похож на другой и не происходит ничего неожиданного. Но мозгу нужно держать себя в тонусе и уметь реагировать на новые обстоятельства.

Когда люди бодрствуют, мозг не может искажать данные, но во сне ситуация меняется. Ученые пришли к выводу, что сновидения с их странными картинами могут сделать наше понимание мира менее упрощенным и более всесторонним.

«Именно странность сновидений в их расхождении с опытом бодрствования придает им их биологическую функцию», – говорится в исследовании.