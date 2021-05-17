Крушение вертолета в России: есть жертвы

Один человек погиб, двое травмированы, один пропал без вести в результате крушения вертолета "Робинсон" в Архангельской области, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, передает ТАСС.

"По предварительной информации, 17 мая 2021 года в 21:25 мск поступило сообщение о падении вертолета "Робинсон" в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что вертолет упал в Белое море.

"По предварительной информации, на борту вертолета находились пилот и три охотника", - сообщил ТАСС источник.