Заявление посольства Азербайджана в России: Руфат Мурадов умер прямо в дверях

17 мая перед административным зданием посольства Азербайджана в Москве произошел несчастный случай. Как сообщили haqqin.az в азербайджанском диппредставительстве, у входа в консульскую службу посольства резко ухудшилось состояние гражданина Российской Федерации Мурадова Руфата Али оглу, и он скончался.

В сообщении отмечается, что была незамедлительно вызвана скорая медицинская помощь, проинформирована полиция. Прибывшие на место сотрудники российских правоохранительных органов не разрешили вынести тело до прибытия российских официальных лиц, сославшись на то, что умерший является гражданином России, и настояли на необходимости представления заключения экспертом-криминалистом.

Представление прибывшим спустя некоторое время криминалистом своего заключения позволило врачам скорой помощи отправить тело в морг.

Для выяснения причины смерти посольство Азербайджана обратилось в соответствующие структуры, говорится в сообщении.

Посольство Азербайджана в Москве выражает глубокие соболезнования семье и близким Руфата Мурадова.