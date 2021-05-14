Доживший до 111 лет австралиец раскрыл секрет долголетия

Гражданин Австралии Декстер Крюгер, которому 111 лет, считает, что дожить до такого преклонного возраста ему помогло правильное питание. Об этом пишет АВС.

По словам австралийца, он, в частности, употребляет в пищу куриные мозги. По мнению Крюгера, именно это помогло ему стать долгожителем.

В основном его рацион состоит из продуктов с собственных огорода и фермы.

Старейший житель Австралии добавил, что никогда не пил и не курил, каждое утро начинал с физических упражнений. Крюгер отметил также, что всегда жил в сельской местности.