В Израиле сказали, сколько будет длиться операция в Газе
Операция в секторе Газа будет продолжаться, сколько потребуется, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави. Его высказывания распространила в понедельник армейская пресс-служба.
"Операция в секторе Газа продлится столько, сколько потребуется. ХАМАС оказалось поражено нашей мощью, методами и тем, чего нам удалось достичь. Теперь по движению нанесен очень мощный удар", - сказал начальник израильского Генштаба, которого цитирует ТАСС.