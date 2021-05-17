Экс-премьера Армении задержали и вскоре отпустили видео
Экс-премьер и бывший спикер парламента Армении Хосров Арутюнян был задержан в понедельник на акции протеста в Ереване. Об этом сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, митинг проходил на площади Свободы. Арутюнян и активисты из противоположного крыла вступили в перепалку, которая вылилась в потасовку. В результате дежурившие неподалеку полицейские увезли Арутюняна и еще одного человека в отдел, сообщает Sputnik Армения.
Вскоре адвокат Давид Авакян сообщил журналистам, что экс-премьера отпустили на свободу. В полиции заявили, что Арутюнян и еще один мужчина были подвергнуты приводу по подозрению в избиении. Устанавливаются обстоятельства, готовятся материалы.