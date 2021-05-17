Кардиологи назвали опасность смартфонов

Согласно заключению FDA, оснащенные магнитами гаджеты могут кратковременно влиять на работу имплантированных электронных медицинских устройств. В частности, называлось влияние девайсов на кардиостимуляторы и имплантируемые дефибрилляторы. Однако в ходе тестов выяснилось, что большой опасности для здоровья смартфоны и прочие умные устройства не несут.

Американские кардиологи не увидели большой угрозы для сердца от современных смартфонов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

«Мы считаем, что риск для пациентов невелик, и в настоящее время агентству не известно о каких-либо побочных эффектах, связанных с этой проблемой», — заявил доктор медицинских наук Джефф Шурен.

Однако из-за роста популярности девайсов со встроенными магнитами потребителям стоит внимательно относиться к выбору устройств, а пациентам — соблюдать некоторые правила по эксплуатации аппаратов.

В заключении FDA говорится, что при непосредственной близости гаджетов к медицинскому оборудованию последнее действительно может выйти из строя на непродолжительное время. В этой связи медики рекомендовали людям с кардиостимуляторами и имплантируемыми дефибрилляторами перед покупкой определенных гаджетов консультироваться с врачами. Также специалисты советовали не носить аппараты с магнитом вблизи мест расположения медицинских девайсов — на расстоянии как минимум 15 сантиметров.