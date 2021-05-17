В Лондоне принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов

Принц Гарри с супругой Меган Маркл должны отказаться от использования титулов герцога и герцогини Сассекских, если внук королевы Елизаветы II так разочарован своей королевской семьей. Такое мнение выразили консультанты в официальной столичной резиденции британского монарха - Букингемском дворце, сообщает газета The Times.

Подобные высказывания последовали после очередных критических замечаний Гарри в адрес правящего дома и его отца - наследника британского трона принца Уэльского Чарльза. Гарри связал, как свидетельствует издание, несчастье своего воспитания с тем, как его отца воспитали в королевской семье.

"Он [Чарльз] относился ко мне так, как относились к нему, - приводит газета высказывания принца в подкасте Armchair Expert с Даксом Шепардом. - В любом случае генетически передается много боли и страданий. Разве жизнь состоит не в том, чтобы разорвать круг? Тут никакой вины нет". Гарри отметил, что собирается "разорвать этот цикл", чтобы произошедшее с ним не передавалось дальше.

"Герцог Сассекский потратил много времени, подчеркивая, что он ничем не отличается от других, и напал на учреждение, которое, по его словам, причинило ему столько боли. Создается впечатление, что, если вам так не нравится этот институт, вам не следует иметь и титулы", - заявил один из источников в Букингемском дворце.

Однако и в этой ситуации ни королева, ни кто-либо другой, имеющий влияние во дворце, не желают оказывать на пару какого-либо давления, с тем чтобы помешать герцогу и герцогине Сассекским использовать титулы, указывает The Times.