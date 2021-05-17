США начинают экспорт вакцин: «больше, чем направили Россия, Китай»

США поставят нуждающимся странам больше вакцин от коронавируса, чем Россия и Китай, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

«Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда Америка являлась арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира», — сказал Байден, которого цитирует ТАСС.