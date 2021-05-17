Хикмет Гаджиев проводит встречи в Брюсселе

Находящийся с визитом в Брюсселе помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с комиссаром Евросоюза по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели. Об этом Вархели сообщил в своем Twitter.

Согласно сообщению, на встрече обсуждались двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном, помощь ЕС Карабаху, восстановление экономики после COVID-19 и потенциал Трансадриатического газопровода.

Ранее в понедельник Хикмет Гаджиев встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса Мирчей Джоанэ.