Хикмет Гаджиев проводит встречи в Брюсселе
Находящийся с визитом в Брюсселе помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с комиссаром Евросоюза по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели. Об этом Вархели сообщил в своем Twitter.
With @HikmetHajiyev, Assistant to President Ilham Aliyev & Head of Foreign Policy Affairs Department of Presidential Administration. Discussed #EU #Azerbaijan bilateral relations, EU assistance to #NagornoKarabakh, post #COVID19 economic recovery & @tap_pipeline potential. pic.twitter.com/v5dpLolrlG— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) May 17, 2021
Согласно сообщению, на встрече обсуждались двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном, помощь ЕС Карабаху, восстановление экономики после COVID-19 и потенциал Трансадриатического газопровода.
Ранее в понедельник Хикмет Гаджиев встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса Мирчей Джоанэ.