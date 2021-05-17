Первая новость: кажется, уже в самом скором времени Китай будет вытеснен с позиции самой населенной страны планеты Индией. Сейчас в Поднебесной насчитали 1,41178 миллиарда человек, и это на 72,06 миллиона человек больше, чем в 2010 году, когда проводили предыдущую перепись. С одной стороны, 72 миллиона – это как в Великобритании и Ирландии вместе взятых. С другой, темпа прироста населения в Китае очень сильно упали, это лишь 0,53%, самый низкий показатель с первой переписи, которую провели в 1953 году.

С 1 ноября по 10 декабря прошлого года в Китае прошла перепись населения, и теперь ее результаты начинают попадать в СМИ. Цифры говорят о проблемах, которые в скором времени поджидают эту страну, от самочувствия которой заметно зависит весь остальной мир.

Значительно падает число лиц трудоспособного возраста и растет число стариков. Так, десять лет назад людей от 16 до 59 лет было на сорок миллионов больше, а тех, что старше шестидесяти – на 5,44% меньше (сейчас их почти 19%). Люди в возрасте 65 и старше составляют целых 13,5%, а десять лет назад их было 8,9%.

Ожидается, что к 2050 году доля трудоспособного населения упадет с двух третей до половины, что вызовет серьезные социальные проблемы: забота о старшем поколении либо полностью ляжет на плечи близких и родственников, либо государству придется сильно поднимать социальные расходы. В любой случае это будет сказываться на темпах экономического роста, как, например, это наблюдается в Японии, где 28% населения старше 65 лет.

В Китае, где еще недавно наказывали за рождение второго ребенка, сейчас, когда запреты сняты, рожают очень мало: коэффициент рождаемости всего 1,3, при том, что уровень замещения, когда новые люди замещают уходящих, составляет 2,1. Четвертый год число новорожденных падает, в прошлом году их было всего 12 миллионов – как в 1961 году, когда в Китае была страшная засуха. В 2019 году в Китае в среднем рождалось 10,48 детей на тысячу человек, и это самый низкий показатель с момента основания КНР в 1949 году.

Количество браков падает с 2014 года, уровень разводов растет с 2003 года. Но заключение брака непростое дело: по данным переписи, в Китае проживают примерно 723,34 миллиона мужчин и 688,44 миллиона женщин. В прибрежных провинциях порой на сто женщин приходится до 130 и больше мужчин. Требования, в первую очередь, материальные, к женихам в этих условиях резко возрастают. В результате многие молодые люди лишены возможности вступить в брак. Кроме того, брачные пары в изменившихся материальных условиях избегают заводить больше одно-двух детей, поскольку изменились стандарты благосостояния. В этом смысле начавшие заметно лучше жить китайцы все больше становятся похожи на жителей западных стран.

Однако это означает, что Китай понемногу растрачивает тот ресурс, который обеспечивал ему гигантские темпы роста в конце двадцатого – начале этого века: многочисленную дешевую рабочую силу. При этом нарастает социальная нагрузка за счет неминуемого старения большинства населения. Демография может сильно откорректировать планы этой удивительной страны определять лицо Земли в этом столетии.