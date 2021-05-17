Мошенники выдавали себя за Илона Маска и украли более $2 млн

Мошенники, выдающие себя в соцсетях за миллиардера Илона Маска, с октября прошлого года по конец марта украли больше $2 млн в криптовалютах. Об этом говорится в отчете Федеральной торговой комиссии США (FTC).

Речь идет о злоумышленниках, которые создают аккаунты, почти неотличимые от настоящей страницы Маска, и предлагают пользователям Twitter и других платформ перевести токены на их криптокошельки, обещая большое вознаграждение, поясняет The Verge. Зачастую они используют ту же фотографию профиля, что и Маск, и слегка меняют имя учетной записи, чтобы вызвать доверие жертвы.

Подобные действия нарушают правила Twitter, руководство соцсети неоднократно обещало блокировать фейковые страницы, но мошенническая схема все еще активно используется на платформе, констатирует издание.