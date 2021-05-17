Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

При этом второй день подряд прирост числа новых заболевших составляет менее 300 тысяч – за минувшие сутки в Индии выявлено 263,5 тысячи новых заболевших.

Ежедневный прирост числа погибших от коронавируса в Индии установил новый антирекорд, за минувшие сутки от вируса и сопутствующих ему болезней скончались 4 329 человек, общее число выявленных случаев заболевания в стране превысило 25 миллионов, сообщил Минздрав Индии.

Вторая волна пандемии началась в стране в феврале этого года. С 21 апреля по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и пять раз составляло более 400 тысяч.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 25,2 миллиона, выздоровели более 21,5 миллиона, умерли более 278 тысяч, а число людей, получающих лечение, снизилось до 3,3 миллиона.

Впервые с начала второй волны пандемии в Индии штат Махараштра не является лидером по приросту числа заразившихся COVID-19. По данным Минздрава, за минувшие сутки в штате выявлено 26 616 заболевших, при этом в штате Карнатака выявлено 38 603 случаев заражения, в штате Тамилнад - 33 075.

При этом Минздрав страны отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID получили более 184 миллионов человек, или около 13% населения страны.