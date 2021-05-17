Биткоин снова стремительно дорожает
Биткоин в ходе торговой сессии рос на 5,5%, до $45,041 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk.
В пике стоимость биткоина достигала $45,42 тыс. за штуку (+6,39%).
Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".