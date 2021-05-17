Жена посла Бельгии в Южной Корее избила двух продавщиц в Сеуле, сообщает издание Le Figaro со ссылкой на южнокорейских правоохранителей.

По данным полиции, жена дипломата, Сян Сюециу, примерила две вещи в магазине одежды в Сеуле и поспешила к выходу. Сотрудница магазина сразу же побежала за ней, чтобы узнать, что на ней было надето. Предположительно, именно это вызвало ссору. На кадрах видеонаблюдения, распространенных южнокорейскими СМИ, видно, как женщина потянула за руку и ударила продавца по голове, а затем ударила другую сотрудницу, которая пришла на помощь.

Сама женщина сослалась на дипломатический иммунитет, чтобы избежать судебного преследования. В свою очередь ее супруг, посол Питер Лескуйе, выразил свое сожаление в связи с этим инцидентом.

«Какими бы ни были обстоятельства, ее реакция неприемлема», — признал дипломат.

При этом в посольстве Бельгии заявили, что «поддерживают право жены посла на неприкосновенность».