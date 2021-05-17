Ильхам Алиев обсудил с советником Байдена ситуацию на азербайджано-армянской границе

В телефонном разговоре между сторонами было выражено удовлетворение двусторонними отношениями. Было отмечено значение этих отношений для обоих государств и региона с точки зрения обеспечения мира и безопасности.

Джейк Салливан выразил обеспокоенность в связи с недавней напряженностью на границе Азербайджана и Армении и подчеркнул важность мирного разрешения подобных разногласий. Он также подчеркнул необходимость конструктивного обсуждения сторонами демаркации международной границы. Джейк Салливан выразил приверженность США достижению мира в регионе.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан привержен обеспечению мира и стабильности в регионе. Президент Азербайджана положительно оценил постконфликтную ситуацию в регионе и отметил, что через 6 месяцев после окончания конфликта ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, остается стабильной.

Президент Ильхам Алиев выразил согласие с мнением советника президента США о необходимости начала переговоров по делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и отметил важность осуществления этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Президент Ильхам Алиев отметил, что неадекватная реакция Армении на пограничную напряженность и попытки интернационализировать этот вопрос могут привести к росту напряженности в регионе, и подчеркнул важность мирного разрешения всех споров в рамках переговорного процесса.