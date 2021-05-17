Россия значительно сократила вложения в госбумаги США

Вложения России в казначейские облигации США (US Treasuries) уменьшились в марте 2021 года сразу на $1,78 млрд и составили на конец месяца $3,976 млрд (после сокращения на $389 млн в феврале), следует из отчета американского Минфина.

В то же время доля долгосрочных облигаций возросла почти в 3,5 раза — до $1,08 млрд с $306 млн месяцем ранее. На долю краткосрочных облигаций пришлось $2,88 млрд по сравнению с $5,45 млрд за февраль, сообщает ТАСС.

Еще весной 2018 года Россия начала резко сбрасывать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. При этом за март 2020 года РФ более чем втрое сократила объем вложений в американские госбумаги по сравнению с февралем — с $12,58 млрд до 3,85 млрд.

Максимум российских инвестиций в облигации США пришелся на 2010 год, когда их объем достигал $170 млрд.

Тем временем крупнейшим держателем американского госдолга в марте — 22-й месяц подряд — осталась Япония, сократив при этом портфель US Treasuries на $17,7 млрд — до $1 трлн 240,3 млрд.

Вторую строчку в этом «рейтинге» занимает Китай ($1 трлн 100,4 млрд), а замыкает тройку лидеров Великобритания с $443,2 млрд, уточняет «Финмаркет».

В целом же объем вложений нерезидентов в US Treasuries уменьшился в отчетном месяце на $70,3 млрд до $7 трлн 28,4 млрд.