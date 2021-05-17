В Шеки уничтожили полторы тонны конопли фото
Сотрудники Шекинского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом haqqın.az сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, на территории села Баш Гёйнюк были обнаружены дикорастущие наркотические растения.
Было отмечено, что 17 880 кустов конопли общим весом 1 тонна 500 килограммов были выкорчеваны и сожжены.