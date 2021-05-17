Торговцы требуют открыть рынки Керима Бабаева

Напомним, рынки под Ростовом были заблокированы 27 апреля при участии от 3,5 тыс. до 5 тыс. силовиков. Рынки «Атлант», «Алмаз», «Колхозный» и «Классик» на границе города и Аксайского района в одночасье были закрыты.

Торговые площадки существовали на въезде в город десятки лет, но внезапно выяснилось, что их организаторы - семья Керима Бабаева - получили землю незаконно при якобы содействии главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Последний арестован и находится в СИЗО, Керим Бабаев бежал, а его сыновья - под стражей в Ростове.

Тысячи торговцев с рынков остались без работы. Им предложили 9000 мест в Ростове, часть продавцов овощей и фруктов переехала на территорию старого аэропорта. Но не для всех переезд возможен - на территории заблокированных рынков остались оборудование и даже двухэтажные павильоны.

Как сообщает издание «Ростов-Блокнот», на рынках уже начали происходить стычки между торговцами и судебными приставами.