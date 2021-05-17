Торговцы требуют открыть рынки Керима Бабаева
В Ростове сохраняется напряженная ситуация вокруг закрытых рынков, принадлежащих семье азербайджанского бизнесмена Керима Бабаева.
Напомним, рынки под Ростовом были заблокированы 27 апреля при участии от 3,5 тыс. до 5 тыс. силовиков. Рынки «Атлант», «Алмаз», «Колхозный» и «Классик» на границе города и Аксайского района в одночасье были закрыты.
Торговые площадки существовали на въезде в город десятки лет, но внезапно выяснилось, что их организаторы - семья Керима Бабаева - получили землю незаконно при якобы содействии главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Последний арестован и находится в СИЗО, Керим Бабаев бежал, а его сыновья - под стражей в Ростове.
Тысячи торговцев с рынков остались без работы. Им предложили 9000 мест в Ростове, часть продавцов овощей и фруктов переехала на территорию старого аэропорта. Но не для всех переезд возможен - на территории заблокированных рынков остались оборудование и даже двухэтажные павильоны.
Как сообщает издание «Ростов-Блокнот», на рынках уже начали происходить стычки между торговцами и судебными приставами.
Накануне прокуратура Ростовской области впервые прокомментировала ситуацию на заблокированных под Ростовом рынках. По словам первого заместителя главы надзорного ведомства Кирилла Осипчука, на территории продолжают находиться сотрудники полиции, которые охраняют оставленное бизнесменами имущество.
«Когда там проводились мероприятия, в том числе в рамках возбужденного уголовного дела, большая часть обитателей этого рынка разбежалась, все было брошено. В связи с этим сотрудниками органов внутренних дел была организована работа по обеспечению сохранности этого имущества», - заявил Осипчук.
Прокуратура направила в суды пять исковых заявлений об изъятии шести земельных участков, которые достались нынешним владельцам незаконно. Арендаторы не были привлечены к участию в процессах как третьи лица. По искам наложены обеспечительные меры, которые обжалованы ответчиками. Разбирательства находятся в стадии гражданско-правовых отношений.
Кирилл Осипчук заявил, что прокуратура начала проверять рынки еще в 2020 году, но их организаторы не шли на контакт, «игнорировали запросы, которые им направлялись, скрывались, уклонялись от явки в органы прокуратуры».