Минтруда берет под контроль борьбу с бытовым насилием

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты населения, в Агентстве социальных услуг при министерстве состоялось первое заседание созданной в новом составе Комиссии по аккредитации центров негосударственной помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия, сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.

В состав комиссии входят представители министерств труда и социальной защиты населения, юстиции, образования и внутренних дел, здравоохранения, Агентства социальных услуг, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, других соответствующих структур.

Председатель Агентства социальных услуг, председатель комиссии Вугар Бейбутов сказал на заседании, что, хотя ранее была проведена аккредитация ряда негосударственных центров помощи для лиц, пострадавших от бытового насилия, каким будет их последующая деятельность и на каком уровне находятся эти центры в настоящее время, неизвестно. Поэтому новая комиссия будет осуществлять постоянный контроль за деятельностью этих центров помощи, а вновь созданные центры будут аккредитованы комиссией.

Было отмечено, что при аккредитации центров негосударственной помощи в качестве основного критерия будет приниматься наличие соответствующего опыта, материально-технической базы, профессионального рабочего потенциала. После аккредитации их дальнейшая деятельность будет находиться в центре внимания, осуществляться обмен информацией. Эти центры будут нести ответственность за свою работу.

В целом центры будут работать в условиях взаимодействия с Агентством по поддержке лиц, пострадавших от домашнего насилия.

На заседании комиссия также рассмотрела ряд новых проектов, внесла свои замечания и предложения, обсудила предстоящую работу.