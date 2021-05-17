Сотрудники МЧС спасли шесть человек

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Согласно сообщению, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» МЧС, соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 42 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с тремя случаями пребывания в беспомощном состоянии и одним ДТП.

Всего за минувшие сутки были спасены шесть человек, включая двух детей. Также в результате поисково-спасательной операции, проводившейся в сложных рельефных условиях, возле реки Гудьялчай было обнаружено тело Руслана Исаева и передано по назначению.