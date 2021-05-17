Экс-министр Бегларян вернулся в Армению — и его тут же отправили в СИЗО

В Ереване сотрудники Главного управления уголовной полиции Армении задержали бывшего министра транспорта и связи, экс-мэра армянской столицы Гагика Бегларяна. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу полиции.

В сообщении отмечается, что задержан 57-летний Гагик Б. По сведениям издания, речь идет именно о Бегларяне. Экс-чиновник прилетел в Ереван рейсом из Москвы, в столичном аэропорту его уже ждали оперативники.

Бегларян с марта 2020 года был объявлен в розыск по ряду статей Уголовного кодекса Армении. Ему инкриминируется присвоение имущества в особо крупных размерах, а также злоупотребление должностными полномочиями. Экс-министра из аэропорта «Звартноц» доставили в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван». Он арестован.

Издание напоминает, что Бегларян уехал из Армении спустя некоторое время после смены власти в 2018 году.