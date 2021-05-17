Посланник Байдена встретился с главой Палестины

Заместитель помощника государственного секретаря США Хади Амр, курирующий израильско-палестинское направление, встретился в Рамалле с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом и другими представителями палестинского руководства.

NEWSru.co.il пишет, что Амр был направлен в регион, чтобы содействовать окончанию нынешнего раунда конфликта вокруг сектора Газа. Ранее он встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем и с представителями израильских арабов.

Издание отмечает, что президент США Джо Байден трижды за неделю звонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В ходе беседы, прошедшей вечером 17 мая, глава Белого дома высказался в поддержку перемирия.