Путин заявил о деградации международной системы безопасности
Деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность, вновь поднимает голову терроризм, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
"Озабоченность вызывает деградация система стратегической стабильности и контроля над вооружением. Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью. Высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность", - сказал Путин, выступая перед послами иностранных государств.
Застарелые региональные конфликты обостряются в Афганистане, Ливии, на Ближнем Востоке, Россия с тревогой следит за развитием ситуации, добавил президент РФ Владимир Путин.
"Обостряются застарелые региональные конфликты в Афганистане, Ливии. Буквально в последние дни. Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер, выступая перед иностранными послами.