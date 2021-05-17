На Галапагосах обрушилась знаменитая Арка Дарвина

Популярная у дайверов скала Арка Дарвина на Галапагосских островах обрушилась, сообщает BBC со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

В ведомстве объяснили обрушение естественной эрозией. Арка располагалась примерно в 1 км от необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав архипелага, состоящего из 234 островов и отдельных скал. Четыре острова обитаемы, на них проживают около 30 тыс. человек.

Галапагосские острова принадлежат Эквадору и находятся менее чем в 1 тыс. км от материкового Эквадора.

Острова известны большим разнообразием флоры и фауны, в XIX веке острова исследовал знаменитый английский ученый Чарльз Дарвин. Галапагосы популярны у туристов, которые приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на разнообразие видов, вдохновившее теорию эволюции Дарвина.