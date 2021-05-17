Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 12:33

В представлении обывателя картина полной победы Израиля над террористами Газы выглядит примерно так: лидеры ХАМАС и «Исламского джихада» подписывают акт о капитуляции, обезоруженные боевики выходят из бункеров с поднятыми руками, в окнах домов вывешены белые флаги, инфраструктура террора зачищена, предприятия по производству ракет и склады с боеприпасами уничтожены, ремонтные мастерские демонтированы… Картина, конечно, впечатляющая, но абсолютно нереальная!

И вовсе не потому, что у Израиля, который с 1948 года выживает в 300-миллионном окружении арабских государств, недостаточно военной мощи, экономического потенциала или людских ресурсов. Все дело в том, что сектор Газы – это не государство в общепринятом смысле, с которым можно установить цивилизованные отношения и которое подчиняется международным законам. Сектор Газы - это не оккупированная территория, на которой Израиль может разместить армию и обезопасить свое гражданское население от ракетных обстрелов и террористических атак (тем, кто изучает историю по выпускам новостей, хочу напомнить, что Израиль вывел из сектора Газы свои войска и ликвидировал все еврейские поселения еще в августе 2005-го года). Сектор Газы - это даже не «заблокированный с двух сторон анклав обреченных палестинцев», как это часто преподносят ведущие мировые СМИ, ибо через Израиль в этот пресловутый «анклав обреченных» ежедневно поступают продовольствие, медикаменты, нефтепродукты, дизельное топливо, лес, электроэнергия, удобрения, строительные материалы, а со стороны Египта, по тайно прорытым тоннелям – оружие, боеприпасы, станки и оборудование для производства ракет и (куда же без них!) наркотики, американские сигареты, алкоголь и предметы роскоши, торговлю которыми «крышуют» высшие чины ХАМАСа…

На самом деле сектор Газа – это вооруженный до зубов «паханат» террористов, который существует в параллельном мире, во многом скрытым от наших глаз. У «паханата» - свои подземные города, системы коммуникаций, склады продовольствия, эволюционно отработанные дисциплина и чинопочитание… ХАМАС можно нанести серьезный урон, ликвидировать определенное число его командиров, в конце концов, загнать их под землю и даже на какое-то время забыть об их существовании... Невозможно только одно - окончательно победить их! Все, что происходит в секторе Газы в последние четырнадцать лет, удивительно напоминает роман Альбера Камю «Чума», в котором описаны последствия ужасной эпидемии, толкнувшие жителей алжирского города Оран в пучину страданий и смерти. Так вот, «чума» сектора Газы – это Исмаил Хания, Халед Машаль, Муса Абу Марзук, Махмуд аз-Захар, другие лидеры, идеологи и полевые командиры 20-тысячной армии террористов, превратившие в фанатичных рекрутов или в бесправных заложников почти два миллиона палестинских беженцев, половина которых – подростки в возрасте до восемнадцати лет. Фактически, рядовым палестинцам в Газе отведена роль живого щита. Не случайно, ракетные установки, опорные пункты обороны, склады боеприпасов, а также входы в многочисленные подземные тоннели, проложенные под Газой, сооружают в нескольких метрах от школ, детских садов, мечетей, больниц…

Арабские идеологи, утверждающие, что нищенское существование, которое влачат в секторе Газы палестинцы, является их добровольным выбором в пользу ХАМАСа и его вооруженной борьбы с «ненавистной израильской оккупацией», лгут самым бессовестным образом. После того, как в 2007 году лидеры ХАМАСа разорвали отношения с ООП и превратили сектор Газы в свою вотчину (арабская версия махновского Гуляй-поля), уровень жизни рядовых жителей падал в среднем на полтора процента в год и скатился в итоге до тотального обнищания людей. Сегодня среднестатистический палестинец в Газе живет всего на 5,5 доллара в день, 98 процентов домохозяйств не имеют свободный доступ к питьевой воде и вынуждены покупать её втридорога на частном рынке… Наблюдая за массированными ракетными атаками, которым подвергаются в последнюю неделю десятки городов Израиля, не нужно быть экспертом Международного валютного фонда, чтобы понять, на какие цели были потрачены свыше трех миллиардов долларов, инвестированные международными спонсорами в экономику Газы, а также ежегодно по 200 миллионов долларов, которые, с разрешения Израиля, Катар переправлял в администрацию Исмаила Хании наличными. Перечисленное выше - далеко не вся финансовая подпитка Газы, за которую главари ХАМАСа ни перед кем не отчитываются. А регулярные многомиллионные транши от ближневосточного агентства ООН UNRWA, присвоившей статус «палестинских беженцев» 70 процентам жителей Газы? А регулярная финансовая помощь от Ирана, США, стран Евросоюза исчисляемая сотнями миллионов долларов ежегодно? А финансирование властных структур сектора Газы, а также зарплат учителям, врачам и чиновникам, которое идет из казны Палестинской администрации в Рамалле?.. И вот, что особенно любопытно: на фоне экономической ситуации на Западном берегу, где администрация Палестинской автономии под руководством опытнейшего Махмуда Аббаса давно отказалась от вооруженной конфронтации с Израилем, придерживаясь тактики «холодного мира», Газа выглядит классическим Зазеркальем.

Когда ХАМАС захватил Газу, уровень жизни там мало чем отличался от Западного берега. Сегодня же «под Аббасом» живут в два с половиной раза лучше, чем под ХАМАС. Уровень безработицы на Западном берегу составляет 15 процентов от трудоспособного населения (в Газе – 43%), за чертой бедности в Иудее и Самарии живут всего 9 процентов (в Газе – больше 50%). По данным Всемирного банка, экономическая ситуация на Западном берегу носит устойчивый характер, реальный доход на душу населения увеличивался здесь на 3 процента в год, что создало атмосферу политической стабильности и косвенно подтвердило реальность концепции покойного президента Израиля Шимона Переса, считавшего, что платформой урегулирования палестино-израильского конфликта является экономическое процветание автономии и повышение уровня благосостояния палестинского народа.

Дополнительным подтверждением является тот факт, что палестинцев Западного берега не особенно волнует судьба их соплеменников в секторе Газы. И если, к примеру, на улицы Лондона или Нью-Йорка в знак солидарности с Газой вышли тысячи манифестантов, то в Дженине и Рамалле их было несколько десятков… Большинства военных экспертов считают, что Израиль близок к победному завершению операции «Страж стен», которое может занять еще несколько дней. Несмотря на потери и ущерб, нанесенный массированными ракетными обстрелами по израильским городам и инфраструктуре, они считает эту операцию убедительной победой на террористами ХАМАСа. Что подтверждают несколько источников в израильской системе безопасности, которые довольны разрушением значительной части диверсионных тоннелей, считавшихся главным стратегическим ресурсом ХАМАСа, а также уничтожением большей части мощностей по производству ракет и реактивных снарядов. Важно добавить, что за последние двое суток в Израиле прошла проверку боем новая система поиска и обнаружения пусковых ракетных установок палестинцев. После того, как израильские ВВС уничтожили с ее помощью 80 установок, спрятанные ХАМАСом в подземных складах, было сведено на нет единственное преимущество, которым ХАМАС владел в первые дни вооруженного конфликта – возможность запускать на разных траекториях одновременно до ста ракет, с перехватом которых не всегда справлялась система ПВО «Железный купол» Все это вкупе нанесло огромный ущерб не только техническим и экономическим возможностям террористов, но и основательно подорвало моральное состояние террористов ХАМАСа. То, что осталось после атак израильских ВВС от диверсионных тоннелей, в создание и техническое оснащение которых были вложены сотни миллионов долларов, уже никогда не будет служить надежным укрытием для его боевиков. Остается лишь понять, что последует за днем, когда прекратится душераздирающий вой сирен и смолкнут залпы ракет, когда Израиль, не дожидаясь усиления международного давления, полностью восстановит свою сдерживающую силу и, как минимум, на несколько лет обеспечит тишину на своих южных границах, а ХАМАС будет громогласно вещать на весь мир о «сокрушительной победе над сионистским врагом»?