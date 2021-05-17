Сотни миллионов долларов на ракеты против Израиля и 5 долларов на жизнь палестинца наш репортаж из Сектора ада
В представлении обывателя картина полной победы Израиля над террористами Газы выглядит примерно так: лидеры ХАМАС и «Исламского джихада» подписывают акт о капитуляции, обезоруженные боевики выходят из бункеров с поднятыми руками, в окнах домов вывешены белые флаги, инфраструктура террора зачищена, предприятия по производству ракет и склады с боеприпасами уничтожены, ремонтные мастерские демонтированы…
Картина, конечно, впечатляющая, но абсолютно нереальная!
И вовсе не потому, что у Израиля, который с 1948 года выживает в 300-миллионном окружении арабских государств, недостаточно военной мощи, экономического потенциала или людских ресурсов.
Все дело в том, что сектор Газы – это не государство в общепринятом смысле, с которым можно установить цивилизованные отношения и которое подчиняется международным законам.
Сектор Газы - это не оккупированная территория, на которой Израиль может разместить армию и обезопасить свое гражданское население от ракетных обстрелов и террористических атак (тем, кто изучает историю по выпускам новостей, хочу напомнить, что Израиль вывел из сектора Газы свои войска и ликвидировал все еврейские поселения еще в августе 2005-го года).
Сектор Газы - это даже не «заблокированный с двух сторон анклав обреченных палестинцев», как это часто преподносят ведущие мировые СМИ, ибо через Израиль в этот пресловутый «анклав обреченных» ежедневно поступают продовольствие, медикаменты, нефтепродукты, дизельное топливо, лес, электроэнергия, удобрения, строительные материалы, а со стороны Египта, по тайно прорытым тоннелям – оружие, боеприпасы, станки и оборудование для производства ракет и (куда же без них!) наркотики, американские сигареты, алкоголь и предметы роскоши, торговлю которыми «крышуют» высшие чины ХАМАСа…
На самом деле сектор Газа – это вооруженный до зубов «паханат» террористов, который существует в параллельном мире, во многом скрытым от наших глаз.
У «паханата» - свои подземные города, системы коммуникаций, склады продовольствия, эволюционно отработанные дисциплина и чинопочитание…
ХАМАС можно нанести серьезный урон, ликвидировать определенное число его командиров, в конце концов, загнать их под землю и даже на какое-то время забыть об их существовании...
Невозможно только одно - окончательно победить их!
Все, что происходит в секторе Газы в последние четырнадцать лет, удивительно напоминает роман Альбера Камю «Чума», в котором описаны последствия ужасной эпидемии, толкнувшие жителей алжирского города Оран в пучину страданий и смерти.
Так вот, «чума» сектора Газы – это Исмаил Хания, Халед Машаль, Муса Абу Марзук, Махмуд аз-Захар, другие лидеры, идеологи и полевые командиры 20-тысячной армии террористов, превратившие в фанатичных рекрутов или в бесправных заложников почти два миллиона палестинских беженцев, половина которых – подростки в возрасте до восемнадцати лет. Фактически, рядовым палестинцам в Газе отведена роль живого щита. Не случайно, ракетные установки, опорные пункты обороны, склады боеприпасов, а также входы в многочисленные подземные тоннели, проложенные под Газой, сооружают в нескольких метрах от школ, детских садов, мечетей, больниц…
Арабские идеологи, утверждающие, что нищенское существование, которое влачат в секторе Газы палестинцы, является их добровольным выбором в пользу ХАМАСа и его вооруженной борьбы с «ненавистной израильской оккупацией», лгут самым бессовестным образом.
После того, как в 2007 году лидеры ХАМАСа разорвали отношения с ООП и превратили сектор Газы в свою вотчину (арабская версия махновского Гуляй-поля), уровень жизни рядовых жителей падал в среднем на полтора процента в год и скатился в итоге до тотального обнищания людей. Сегодня среднестатистический палестинец в Газе живет всего на 5,5 доллара в день, 98 процентов домохозяйств не имеют свободный доступ к питьевой воде и вынуждены покупать её втридорога на частном рынке…
Наблюдая за массированными ракетными атаками, которым подвергаются в последнюю неделю десятки городов Израиля, не нужно быть экспертом Международного валютного фонда, чтобы понять, на какие цели были потрачены свыше трех миллиардов долларов, инвестированные международными спонсорами в экономику Газы, а также ежегодно по 200 миллионов долларов, которые, с разрешения Израиля, Катар переправлял в администрацию Исмаила Хании наличными.
Перечисленное выше - далеко не вся финансовая подпитка Газы, за которую главари ХАМАСа ни перед кем не отчитываются. А регулярные многомиллионные транши от ближневосточного агентства ООН UNRWA, присвоившей статус «палестинских беженцев» 70 процентам жителей Газы? А регулярная финансовая помощь от Ирана, США, стран Евросоюза исчисляемая сотнями миллионов долларов ежегодно? А финансирование властных структур сектора Газы, а также зарплат учителям, врачам и чиновникам, которое идет из казны Палестинской администрации в Рамалле?..
И вот, что особенно любопытно: на фоне экономической ситуации на Западном берегу, где администрация Палестинской автономии под руководством опытнейшего Махмуда Аббаса давно отказалась от вооруженной конфронтации с Израилем, придерживаясь тактики «холодного мира», Газа выглядит классическим Зазеркальем.
Когда ХАМАС захватил Газу, уровень жизни там мало чем отличался от Западного берега. Сегодня же «под Аббасом» живут в два с половиной раза лучше, чем под ХАМАС. Уровень безработицы на Западном берегу составляет 15 процентов от трудоспособного населения (в Газе – 43%), за чертой бедности в Иудее и Самарии живут всего 9 процентов (в Газе – больше 50%).
По данным Всемирного банка, экономическая ситуация на Западном берегу носит устойчивый характер, реальный доход на душу населения увеличивался здесь на 3 процента в год, что создало атмосферу политической стабильности и косвенно подтвердило реальность концепции покойного президента Израиля Шимона Переса, считавшего, что платформой урегулирования палестино-израильского конфликта является экономическое процветание автономии и повышение уровня благосостояния палестинского народа.
Дополнительным подтверждением является тот факт, что палестинцев Западного берега не особенно волнует судьба их соплеменников в секторе Газы. И если, к примеру, на улицы Лондона или Нью-Йорка в знак солидарности с Газой вышли тысячи манифестантов, то в Дженине и Рамалле их было несколько десятков…
Большинства военных экспертов считают, что Израиль близок к победному завершению операции «Страж стен», которое может занять еще несколько дней. Несмотря на потери и ущерб, нанесенный массированными ракетными обстрелами по израильским городам и инфраструктуре, они считает эту операцию убедительной победой на террористами ХАМАСа.
Что подтверждают несколько источников в израильской системе безопасности, которые довольны разрушением значительной части диверсионных тоннелей, считавшихся главным стратегическим ресурсом ХАМАСа, а также уничтожением большей части мощностей по производству ракет и реактивных снарядов.
Важно добавить, что за последние двое суток в Израиле прошла проверку боем новая система поиска и обнаружения пусковых ракетных установок палестинцев. После того, как израильские ВВС уничтожили с ее помощью 80 установок, спрятанные ХАМАСом в подземных складах, было сведено на нет единственное преимущество, которым ХАМАС владел в первые дни вооруженного конфликта – возможность запускать на разных траекториях одновременно до ста ракет, с перехватом которых не всегда справлялась система ПВО «Железный купол»
Все это вкупе нанесло огромный ущерб не только техническим и экономическим возможностям террористов, но и основательно подорвало моральное состояние террористов ХАМАСа. То, что осталось после атак израильских ВВС от диверсионных тоннелей, в создание и техническое оснащение которых были вложены сотни миллионов долларов, уже никогда не будет служить надежным укрытием для его боевиков.
Остается лишь понять, что последует за днем, когда прекратится душераздирающий вой сирен и смолкнут залпы ракет, когда Израиль, не дожидаясь усиления международного давления, полностью восстановит свою сдерживающую силу и, как минимум, на несколько лет обеспечит тишину на своих южных границах, а ХАМАС будет громогласно вещать на весь мир о «сокрушительной победе над сионистским врагом»?
Каким бы печально ни выглядело сегодня полуразрушенное, израненное и изрытое авиабомбами палестинское «Гуляй-поле», будущее двухмиллионного населения сектора Газы, по мнению экспертов Всемирного банка и комиссии стран-спонсоров, представляется еще более мрачным и безрадостным.
Учитывая высокий естественный прирост населения (4,5 ребенка на женщину), в ближайшие десять лет экономическое положение палестинцев в секторе Газы будет стремительно ухудшаться даже без военных столкновений с Израилем.
Которые неизбежны при малейшей провокации со стороны ХАМАСа.
«Будущее сектора Газы и вероятность его экономического восстановления, - пишут эксперты Всемирного банка, - зависят от развития частного сектора, способного конкурировать на международных и региональных рынках. Обязательным условием для подобного развития является эффективный контроль над экономическим восстановлением сектора со стороны Палестинской администрации. Сохранять нынешний статус-кво в секторе Газы далее невозможно…»
Сегодня даже все убежденные защитники интересов палестинского сопротивления осознают: под властью лидеров ХАМАСа у Газы нет шансов на выживание. Не будет серьезных инвестиций в экономику, не будет развития делового сектора, не будет международных кампаний по сбору средств для «терроризируемых Израилем палестинских беженцев»…
В ближайшие годы население Газы будет быстро расти и так же быстро нищать. Кто создаст для 800 тысяч трудоспособных жителей рабочие места? Кто построит 900 новых школ, в которых нуждаются дети Газы? Кто гарантирует, что финансовая помощь стран-спонсоров пойдет на эти цели, а не на производство оружия и подготовку новой войны с Израилем?..
По всей вероятности, поражение ХАМАСа, который завел жителей Газы в экономический и социальный ад, должно ускорить момент истины: либо Хания и его окружение полностью признают свою несостоятельность и вернут администрации Аббаса ключи от сектора Газы, либо в обозримом будущем нас ждет очередная провокация против Израиля, которая окончательно похоронит ХАМАС…