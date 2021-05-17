Циклон на западе Индии унес жизни более двадцати человек. Об этом сообщает Sputnik.

На западном побережье Индии бушует тропический циклон "Тауктаэ". Накануне циклон перешел в тропический шторм, максимальная скорость ветра достигла 185 километров в час.

96 человек считаются пропавшими без вести, более 150 тысяч человек эвакуированы. Сотни тысяч человек остаются без электричества, так как из-за сильных порывов ветра повалены деревья, которые повредили линии электропередач.

В ближайшие дни власти Индии будут одновременно ликвидировать последствия стихийного бедствия и продолжать борьбу против вспышки COVID-19.