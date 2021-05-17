В России появится четвертая вакцина от коронавируса

В России скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот послов. По словам российского лидера, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами для борьбы с пандемией коронавируса, передает Коммерсант.

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая»,— сказал российский президент.

В России созданы и одобрены для применения четыре вакцины: двухкомпонентные «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также однокомпонентная «Спутник Лайт», которая была зарегистрирована последней.