Азербайджанская армия отрабатывает на учениях контртеррористические операции Фото
На очередном этапе учений, которые проводит азербайджанская армия, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев заслушал доклады командующих видами войск, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о ходе маневров, сообщает пресс-служба Минобороны.
Также были уточнены решения по контртеррористическим операциям, боевые задачи и организация взаимодействия войск.
После заслушивания докладов были даны соответствующие указания по непосредственной подготовке резервов и войск центрального подчинения к контртеррористической операции и проведению перегруппировки.