17 мая 2021 года заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант медицинской службы Фаик Таги-заде встретился с членами Общественного совета при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МЧС, в своем выступлении заместитель министра Фаик Таги-заде рассказал об особом внимании и заботе президента Ильхама Алиева, к институтам гражданского общества, о значении роли неправительственных организаций в обществе. Заместитель министра выразил надежду на то, что мнения и предложения вновь созданного общественного совета при Министерстве будут учтены в связи с управлением чрезвычайными ситуациями и внесут важный вклад в развитие эффективного сотрудничества с общественностью, и пожелал успехов в его деятельности.

Затем свою работу начало первое заседание Общественного совета при Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Были обсуждены организационные вопросы, проведено голосование. Исполняющий обязанности вице-президента Международной академии экоэнергетики Фуад Гаджизаде был избран председателем Общественного совета, заместитель председателя Профсоюза работников Министерства по чрезвычайным ситуациям Мехман Исмаилов-заместителем председателя, а заместитель председателя Общественного объединения «Республиканское общество азербайджанских женщин» Вафа Аббасова-секретарем.

На заседании были обсуждены различные вопросы, члены совета рассказали о работе, проделанной министерством по чрезвычайным ситуациям в области защиты населения страны от природных и техногенных явлений, высказали соответствующие мнения и предложения в соответствии с направлениями деятельности министерства, приняли активное участие в мероприятиях, проводимых МЧС по повышению осведомленности населения о чрезвычайных ситуациях и другие предложения.