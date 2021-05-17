Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 19 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, северный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-18, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
В северных и западных районах Азербайджана завтра ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны осадков не ожидается, утром местами туман. Ветер умеренный западный.
Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 7-12, днем - 20-25 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 мая на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.