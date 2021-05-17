Минтруда в первом квартале выдало сотни тысяч электронных справок

В январе-апреле текущего года по сферам деятельности Министерства труда и социальной защиты населения выдано 220 тысяч электронных справок, сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.

В рамках программы по электронному обеспечению услуг населению в сферах труда, занятости, социального обеспечения, реабилитации и т.д. министерством за последние два года создано до 30 э-справочных служб.

При этом граждане могут рассчитывать на труд, занятость, социальную защиту, социальное страхование, инвалидность, виды социального обеспечения, обеспечение жильем и автомобилем, индивидуальный лицевой счет и др. в режиме реального времени в электронном порядке, без обращения в какую-либо организацию.