В Турции успешно испытали дрон-разведчик Saka

В Турции успешно испытали беспилотник Saka разработки компании ASELSAN. Об этом Anadolu сообщил руководитель проекта Юсуф Зия Котил. По его словам, проект реализуется полностью за счет собственных ресурсов компании.

Беспилотник разработан для целей разведки и наблюдения, в настоящее время весит около 600 граммов, сказал Котил.

В рамках первого этапа реализации проекта разработана система автопилота, силовая установка, складные рычаги и компактная платформа беспилотника со сменным аккумулятором. В беспилотник интегрировано программное обеспечение собственной разработки, пояснил Котил.

В рамках второй фазы проекта предпринимаются шаги по минимизации зависимости от экспорта комплектующих и совершенствования систем. Кроме того, инженеры компании работают над автономной системой выявления и отслеживания цели, а также подготовки снимков в закрытых помещениях, отметил Котил.