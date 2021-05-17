Сотрудники Шамкирского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, сотрудники полиции задержали жителя села Гараджаамирли Шамкирского района Ниджата Гусейнова, подозреваемого в культивации наркосодержащих растений. В ходе осмотра теплицы на его приусадебном участке был обнаружен и изъят 31 куст конопли общим весом 14 килограммов 850 граммов.

Кроме того, в доме задержанного нашли 30 кустов конопли весом 3 килограмма 750 граммов. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Во время допроса Н.Гусейнов сказал, что выращивал наркотические растения для себя.

Проводится расследование.