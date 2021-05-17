Отдел информации 14:08

Как сообщал ранее haqqin.az, c 17 по 23 мая проходит шестая глобальная Неделя безопасности дорожного движения ООН. В связи с этим Бакинское транспортное агентство, представительство ООН в Азербайджане и офис Всемирной организации здравоохранения начали кампанию «Улицы, полные жизни». Основной лозунг кампании заключается в снижении скорости движения автомобилей до 30 км/ч на улицах, где тесно стоят пешеходы, велосипедисты и другие участники дорожного движения.

Накануне в формате видеоконференции был дан старт данной кампании. В мероприятии приняли участие председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи, представитель ВОЗ в Азербайджане доктор Ханде Харманджи, генеральный секретарь Международной ассоциации общественного транспорта Мохаммед Мезгани, ответственные лица соответствующих госструктур. Выступая перед участниками, глава БТА Вюсал Керимли выразил надежду, что мероприятия, которые пройдут в рамках кампании «Улицы, полные жизни», внесут вклад в повышение безопасности дорожного движения, мобильности и пешеходной направленности города. Отметив важность проведения Недели безопасности, Керимли сказал, что она соответствует национальным приоритетам государства в области безопасности дорожного движения. Он отметил, что основой политики во всех сферах, в том числе в городской транспортной системе, является человеческое развитие и обеспечение удовлетворенности граждан. В свою очередь, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи отметил, что снижение риска смертности на автомобильных дорогах очень важно для достижения Целей устойчивого развития. Тем самым можно достичь таких целей, как обеспечение здоровья и безопасности людей, создание устойчивых городов, сокращение бедности, а также сокращение неравенства между странами и внутри стран. Между тем генсек Международной ассоциации общественного транспорта Мохаммед Мезгани обратил внимание на возможность более эффективного использования обширной городской территории, занимаемой автомобилями. По мнению генерального секретаря, было бы более выгодно выделить эти районы для пешеходов, велосипедистов и пользователей общественного транспорта. Это важно с точки зрения развития городской мобильности и сохранения городской среды. Мохаммед Мезгани отметил, что должен быть комплексный подход к борьбе с плотностью транспорта, выбросами вредных веществ в атмосферу, а также обеспечению безопасности. Такой подход должен сделать движение людей в городах более приоритетным, чем автомобили, обеспечить безопасность, включая и здоровый образ жизни. По его словам, куда правильнее рассматривать общественный транспорт как инвестиции, а не как расходы.