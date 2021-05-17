Началось строительство инфраструктуры железных дорог в Карабахе
В Азербайджане началось строительство инфраструктуры железнодорожной линии Горадиз - Агбенд. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Натаван Байрамова.
По ее словам, эти работы планируется провести и на ж/д линии Барда - Агдам.
«В настоящее время основным приоритетом всех госструктур, в том числе и ЗАО, являются проектные и инфраструктурные мероприятия на освобожденных территориях. Они будут производиться поэтапно. Будут восстановлены железные дороги, которые функционировали в этих районах до оккупации», - добавила Байрамова.