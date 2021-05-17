Полицейская операция в Тертере: есть задержанные
Сотрудники Тертерского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны подозреваемые в совершении кражи и незаконном обороте наркотиков, сообщили haqqın.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержан житель района Сехавет Ахундлу, подозреваемый в краже в декабре прошлого года предметов домашнего обихода из частного дома.
Кроме того, в ходе очередных мероприятий, проведенных правоохранителями, были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств - житель Бардинского района Шахрияр Бабаев и уроженец Агдамского района Эльвин Садыгов. У них обнаружили и изъяли большое количество метамфетамина и героина.
По обоим фактам проводится расследование.