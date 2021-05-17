Постпред Азербайджана при ООН: оккупация нанесла непоправимый ущерб нашему культурному наследию

"Помимо разрушительных гуманитарных, экономических и социальных последствий, агрессия Армении и длившаяся три десятилетия незаконная оккупация территорий Азербайджана также нанесли непоправимый ущерб азербайджанскому культурному наследию , насчитывающему тысячи культурных ценностей, в числе которых памятники мирового и национального значения, мечети, храмы, мавзолеи, музеи, художественные галереи, участки археологических раскопок, библиотеки и редкие рукописи. Аналогичная участь постигла азербайджанское историко-культурное наследие на территории Армении", - говорится в письме постпреда Азербайджана.

Вандализм Армении в отношении культурного наследия Азербайджана является вопиющим нарушением международного права. Как передает Trend, об этом говорится в письме постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева, направленном генсеку всемирной организации, в котором рассказывается о 30-летней армянской агрессии против Азербайджана и умышленном разрушении культурного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях.

Яшар Алиев отмечает, что правительство Азербайджана последовательно предоставляет ООН доказательства, свидетельствующие о целенаправленных действиях Армении по закреплению и упрочению оккупации азербайджанских территорий путем изменения их демографического, культурного и физического характера и недопущения возвращения сотен тысяч насильственно перемещенных азербайджанцев на родину, что является вопиющим нарушением международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

"Ссылаясь на особую важность этой проблемы и значительную обеспокоенность ею, Азербайджан неоднократно привлекал внимание международного сообщества к злодеяниям, совершенным в отношении его культурного наследия, и обращался к ЮНЕСКО и другим международным организациям с просьбой направить миссии по установлению фактов на оккупированные территории, принять срочные меры для обеспечения защиты находящихся там культурных ценностей. Однако Армения, чтобы скрыть совершенные ею преступления на почве ненависти, последовательно отказывала в доступе таким миссиям на протяжении всей оккупации...", - говорится в письме.

Автор письма подчеркивает, что возобновление боевых действий, последовавшее за новым актом агрессии Армении в конце сентября 2020 года, привело к освобождению более 300 городов, поселков и сел Азербайджана от армянской оккупации: "В освобожденных районах было обнаружено множество свидетельств разрушений и грабежей, совершенных агрессорами и ужасающих своими масштабами. Помимо гражданских объектов, на этих территориях были разграблены, подверглись вандализму и разрушению сотни исторических, культурных и религиозных памятников. Из 67 мечетей и исламских религиозных святынь 64 были разрушены или значительно повреждены и осквернены. Мечети в Агдамском, Губадлинском и Зангиланском районах, оскверненные армянскими граффити, использовались в качестве свинарников и коровников. На этих территориях были уничтожены и подверглись вандализму более 900 кладбищ".

Яшар Алиев отмечает, что на освобожденных территориях Азербайджана были найдены доказательства незаконных "археологических раскопок" и так называемых "восстановительных работ", подтверждающие предыдущие сообщения о попытках Армении скрыть и сфальсифицировать культурные, исторические и научные свидетельства.

Как отмечается в послании, армянские вооруженные силы и незаконные переселенцы, поспешно покидая оккупированные территории, которые необходимо было вернуть Азербайджану по условиям соглашения от 10 ноября 2020 года, продолжили разрушать и расхищать культурные ценности: "Вооруженные силы Армении сожгли мечеть в селе Гияслы Агдамского района перед их выводом из этого района к 20 ноября 2020 года. Также во время вывода вооруженных сил Армении был разграблен монастырский комплекс Худавенг, расположенный в Кельбаджарском районе Азербайджана. Фреска на восточной стене церкви Арзу-хатун внутри комплекса, а также кресты, колокола и иконы были сняты и незаконно вывезены в Армению".

Автор послания отмечает, что безответственное поведение и вандализм Армении в отношении культурного наследия Азербайджана - это вопиющее нарушение международного права, согласно которому, во-первых, культурные ценности не должны быть объектом нападения, во-вторых, должны быть приняты все необходимые меры для защиты культурных ценностей во время военных действий. В-третьих, захват, уничтожение, умышленное повреждение, расхищение, разграбление и присвоение культурных ценностей и акты вандализма в их отношении запрещены, в-четвертых, государство-оккупант должно предотвращать незаконный вывоз культурных ценностей с оккупированной территории и возвращать их компетентным органам оккупированной территории.

Автор письма отмечает, что правительство Азербайджана отремонтирует и восстановит все исторические и культурные объекты, поврежденные за годы конфликта и оккупации: "На освобожденных территориях ведутся работы с участием опытных специалистов и архитекторов".

Поскольку Армения продолжает сеять ложь и разжигать вражду, важно, чтобы в целях содействия прочному и длительному миру, справедливости и примирению международное сообщество помнило об ответственности Армении за развязанную ею войну, за десятки тысяч убитых ею мирных жителей и тысячи городов, поселков и сел, которые она сравняла с землей с единственной целью реализовать свои незаконные территориальные претензии, основанные на сфабрикованных исторических теориях и расовых предрассудках, подчеркивается в послании.

Автор также призвал генсека ООН распространить письмо в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН К посланию приложены фото разрушенных и оскверненных мечетей в Агдамском, Губадлинском, Зангиланском и Агдамском районах, а также других разрушенных армянами объектов культурного наследия Азербайджана.