Турецкий беспилотник предотвратил контрабанду полутора тонн наркотиков

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в ходе операции, в которой участвовала и береговая охрана, была предотвращена контрабанда из Сирии полутора тонн марихуаны. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Особое внимание турецкий министр уделил использованию беспилотного летательного аппарата, отмечается в сообщении.

Контрабандисты не в первый раз пытаются переправлять наркотики морем. Однако об участии в подобной операции БПЛА сообщается впервые.