Эйнулла Фатуллаев 15:16

Иранский парламентарий Моджтаба Зоннур выступил с резким выпадом в адрес соседнего и в общем-то дружественного Азербайджана. Выступил не с витиевато-скользким, двусмысленным в духе многогранной персидской дипломатии, а с прямым и однозначным, более чем враждебным заявлением. Наскок Зоннура можно было бы обойти вниманием, ведь история наших непростых отношений с Ватиканом политического шиизма изобилует парадоксальными зигзагами, изменчивым характером двуликой персидской дипломатии. Однако доктор Моджтаба Зоннур – незаурядный парламентарий, фигура знаковая в консервативном стане иранской теократии. Автор гневной антиазербайджанской филиппики – председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана. К тому же, долгие годы являлся представителем Верховного правителя Ирана Али Хаменеи в Корпусе стражей исламской революции – сердцевине иранского государства.

И в парламенте Зоннур представляет не обычную зажатую в тисках санкционной обездоленности маломощную провинцию, а Первопрестольный Кум. Зоннур – политик, занимающий важное место в системе национальной безопасности Ирана. О чем же важном и сокровенном возвестил Зоннур, что в мгновение привлек внимание армянского истеблишмента? Хотя армянские СМИ и исковеркали фамилию Зоннура до Золнури, но смысл зловещего заявления одного из ведущих иранских политиков не потерял свой искомый смысл. Зоннур заявил, что «Иран не позволит изменить свои северные границы». На севере Ирана располагается независимая Азербайджанская Республика. Разве когда-нибудь правительство Азербайджана выступало с территориальными претензиями к Ирану? Заявление выглядит абсурдно по своей сути и форме, вступая в противоречие с духом ирано-азербайджанских отношений. Ведь намедни, проезжая вдоль границы с Ираном по освобожденным районам президент Азербайджана Ильхам Алиев многозначительно указав на границу с южным соседом, выразительно и не таинственно произнес: «Это граница дружбы!» Однако заявление иранского политика прозвучало в контексте грандиозной победы Азербайджана в войне с Арменией, освобождением Карабаха и нынешней политикой официального Баку по осуществлению делимитации и демаркации армяно-азербайджанской государственной границы. "Позиция Исламской Республики Иран очень ясна и решительна: мы не принимаем каких-либо изменений в регионе, территориальная целостность стран региона должна быть сохранена. Мы также не принимаем какую-либо трансрегиональную силу у наших границ», - заявляет Зоннур.

Иранский политик с точностью озвучивает главенствующие принципы азербайджанской внешнеполитической доктрины. И Азербайджан решительно выступал и продолжает выступать против системных изменений в регионе. К тому же, территориальная целостность государств – неприкосновенный и святой принцип международного права для страны, ставшей жертвой армянского экспансионизма и искусственно взращенного сепаратизма. Вроде бы, все что озвучивает Зоннур полностью укладывается в представление азербайджанской внешней политике, в частности по становлению трансрегиональной силы. Ведь Азербайджан провозгласил концепцию неприсоединения основой своей национальной безопасности и системы взаимоотношений со всеми акторами нового миропорядка. И Азербайджан выступает против формирования некой трансрегиональной силы, угрожающей устоявшейся за последнее десятилетие региональной системы безопасности. Но дальнейшие откровения Зоннура проливают свет на вероломный, коварный и предательский смысл обращенного к Азербайджану заявления. «Если часть территории Армении захотят взять и наши границы подвергнутся изменениям, то есть у нас на этом фоне появится новый сосед, это для нас неприемлемо. Существующие между Ираном и Арменией границы должны быть защищены и полностью сохранены", - с лукавством произносит иранский политик. Что подразумевает Зоннур? И почему границы Армении с Ираном должны быть подвергнуты изменениям? Что же для Ирана неприемлемо? Злокозненное и каверзное выступление Зоннура посвящено последним событиям на армяно-азербайджанской границе в районе Зангезура. Во всяком случае, именно так иранские и армянские СМИ истолковывают слова иранского официального лица. Демаркация границы с Арменией, по мнению Зоннура, представляет опасность для интересов Ирана и Армении. Ибо нарушает территориальную целостность Армении. И в будущем угрожает нерушимости Ирана.