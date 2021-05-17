В эти дни, когда проходит 6-я глобальная Неделя безопасности дорожного движения ООН, уровень безопасности пешеходов в Баку был повышен еще по одному адресу. На улице Кероглу Рагимова, что в Наримановском районе столицы, были установлены светофоры. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Благодаря регулируемым одноуровневым пешеходным переходам и пандусам обеспечена безопасность студентов, обучающихся в расположенных на прилегающих территориях учебных заведениях, а также проживающих здесь жителей, повышен уровень доступности.

Принятые меры не только повысят уровень безопасности движения на этих дорогах, но и создадут условия для комфортного передвижения пешеходов.