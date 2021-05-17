Внезапная проверка боеготовности началась в войсках Беларуси

Внезапная проверка боеготовности ракетных войск Вооруженных сил началась в Беларуси, будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

"Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных сил Беларуси. К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган". Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава", - говорится в сообщении пресс-службы, которое цитирует РИА Новости.

После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны ВС для выполнения учебно-боевых задач. По данным белорусского оборонного ведомства, завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.