Из сектора Газа обстреляли Израиль: есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека убиты во вторник и еще семеро получили ранения в результате ракетного обстрела граничащих с сектором Газа районов Израиля радикалами из палестинского анклава, сообщает государственное израильское радио Kan.

По уточненным данным радиостанции, убитые и пострадавшие в результате этого обстрела - иностранные сельскохозяйственные рабочие.

NEWSru.co.il пишет, что, по предварительным данным, погибшие и раненые являются иностранцами из Таиланда, которые работали на упаковочной фабрике.