Завершился турнир FIFA 21, который проводился при совместной организации Gaming League Azerbaijan и Федерации киберспорта Азербайджана.

Член команды GMT Esports и победитель турнира FIFA21 Джавид Гурбанов, как и было обещано, посетил лагерь футбольного клуба «Нефтчи». Джавид провел с командой целый день, участвуя в тренировках команды и вживую наблюдая за занятиями футболистов.

Гурбанов получил возможность встретиться и сфотографироваться с главным тренером Самиром Абасовым, игроками Кейсуке Хондой, Салахатом Агаевым, Эмином Махмудовым и другими. В рамках проекта, организованного Gaming League Azerbaijan, Джавид Гурбанов сыграл в матче FIFA21 с игроком «Нефтчи» Намиком Алескеровым.

Отметим, что победитель турнира FIFA21 впервые в истории азербайджанского спорта стал гостем команды, фанатом которой он является.

Gaming League Azerbaijan благодарит Профессиональный футбольный клуб «Нефтчи» за предоставленную поддержку в реализации проекта. Gaming League Azerbaijan благодарит также за поддержку Федерацию киберспорта Азербайджана, Министерство молодежи и спорта, а также Министерство транспорта, связи и высоких технологий.